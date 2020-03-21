Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı

-Kaza yerindeki polis ekipleri

-Kazada hasar gören mobese direği

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çıktıktan sonra mobese direğine çarparak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (18) yönetimindeki 06 DR 4403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra mobese direğine çarparak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan G.E. (19), M.S. (19) ve B.D. (20) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlıkdurumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapananyol, kaza yapan aracın olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardındanyeniden ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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