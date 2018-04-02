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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi - DENİZLİ

Kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi - DENİZLİ

- Mobilya mağazasına giren otomobilin kaza anı - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi - Mağazadan dışından ve içinden detaylar Denizli 'de kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde mobilya mağazasına giren otomobil hasara neden oldu.Tansu Şen'in kullandığı 20 GF 164 plakalı otomobil, Pelitlibağ Mahallesi'nde yolun karşısında bulunan Bünyamin Yıldız'a ait mobilya mağazasına girdi.Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına karşı soğutma çalışması yaptı.Mobilyalar arasında kalan otomobil, çekici ile iş yerinden çıkartıldı.İş yeri sahibi Bünyamin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın mağazayı açmadan önce gerçekleştiğini, daha önce de benzeri kazalarla karşılaştığını belirterek, "Yukarıdan hızlı gelen araçlar, kontrolünü kaybederek iş yerimize giriyor. Buna bir önlem alınsın." diye konuştu.
Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Muhabir Güvenlik Kamerası Mobilya Mağazası Mobilya 

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