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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı: 1 ağır yaralı

yaralıyı kurtarma görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralı ambulansa kaldırılırken görüntü
-kaza yapan araçlardan görüntü
-kapalı trafikten görüntü
-itfaiye ekiplerinden görüntü
-araç çekilirken görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza saat 04:00 Sıralarında Sarıyer Demokrasi Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarabya istikametine giden Sönmez B. idaresindeki 22 AC 599 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından da karşı şeride geçerek Tunahan İl yönetimindeki 34 HU 7990 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Sönmez B. araçta sıkışarak yaralanırken, Tunahan İl ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, direksiyonda sıkışan Buldu’yu kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Buldu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıyer istikameti bir süre kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (MT-ÖFA
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