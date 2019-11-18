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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı - BURSA

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı - BURSA

- Kaza yerinden ve yaralıdan görüntülerOrhangazi'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken bir aracın çarptığı kişi yaralandı.T.D. (27) idaresindeki 16 LON 43 plakalı otomobil, Siteler mevkisi Güneş Sokağı'nda kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Araç, bahçe duvarına da çarparak durabildi.Kazada yaralanan Bulut, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Bild Trol 

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