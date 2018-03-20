Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Polis otosundan detay

-Kaza yapan araçlardan detay

-Genel görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil faciaya neden oluyordu. Kaza, dün akşam saatlerinde Liman Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Liman Caddesi yönünden gelen M.T. idaresindeki 26 E 0243 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, Atatürk Caddesi yönünden gelen ve Liman Caddesi istikametine dönmek isteyen V.A. yönetimindeki 35 ENZ plakalı otomobile çarptı. M.T.'nin idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Daha sonra, her gün yüzlerce yayanın aktif olarak kullandığı kaldırımda bulunan bir iş yerine çarparak durabildi. Kazanın akşam saatlerinde olması nedeniyle, şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

