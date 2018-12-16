Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kaza yeri

Polis Market Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kaza yapan araç
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin bir marketin duvarına çarpması sonucu meydana kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Çatalçeşme Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. idaresindeki 23 DV 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu bir marketin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlatıldı. (CK-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı