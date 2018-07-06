Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

-Ambulansın gelişi

-Yaralının sedye ile acile getirilmesi

-Kaza yeri ve kaza yapan araçtan görüntü



( ZONGULDAK - HD) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Fener Mahallesi'nden kent merkezine seyir halindeki Onur O. (20) idaresindeki 67 ET 481 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun solundaki duvara çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (OA

