Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı; 3 yaralı

-Görgü şahitlerinin açıklaması

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( ANKARA ) ANKARA



- Başkent'te yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil yolcu durağına girdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan İlçesi Törenkent Mahallesinde meydana gelen kazada 06 ND 960 plakalı araç yağış nedeniyle kayganlaşan yoldsürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İmam Hatip Lisesi durağına girdi. Otomobi, durakta bekleyen 3 kişiye çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise olay yerindeki virajda sürekli kaza olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

