Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

-Etrafa saçılan parçalar -Hurdaya dönen ön kısım -Genel ve detaylar
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YBV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak çalışmasının yapıldığı alana devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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