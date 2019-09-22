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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı İzle

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı İzle

-Dere yatağına düşen araçtan detay

İlk Müdahale Jandarma Direksiyon Dere Yatağı Trol 

--Jandarma ekiplerinden detay
--Aracı kontrol eden jandarmadan detay
--Dere yatağından detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de kontrolden çıkan aracın dere yatağına uçması sonucunda 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Sazak mevkii yakınlarında Ömer U.'nu kullandığı 41 UD 011 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile dere yatağından çıkarılan yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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