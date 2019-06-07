Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 3 yaralı İzle

Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 3 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-ekiplerin çalışması
-otomobilden görüntü
-röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Tortum Şelalesi mevkiine seyahat etmekte olan Emin Turan yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı araç, kontrolü kaybedilerek yol kenarındaki çaya uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldular. Kaza sonrası otomobilde bulunan yaralılar araç suya batmadan kıyıya ulaşmayı başardılar. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Çaydaki araç uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımı ile kıyıya çıkartıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı