Kontrolden çıkan otomobil böyle takla attı

-otomobilin kontrolden çıkması

-takla atması



( KAYSERİ ) - Kaza anı saniye saniye kaydedildi KAYSERİ



- Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza anı kameralara yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntüde Sakarya Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir süre sürüklendi. Otomobil daha sonra takla atarken, yanında seyir halde olan otomobil ise takla atan araçtan son anda kurtuldu. Görüntüde 'hız kurallarına uyulsaydı bu kazalar olmayabilirdi' uyarısında bulunuldu.

