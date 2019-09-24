Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle girdi

-olay yerinden görüntüler



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak-Alaplı Yalı Kavşağı yolunda kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonunda park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. Akçakoca istikametinden Ereğli'ye seyir halinde olan Ferhat K.(22) yönetimindeki 67 TK 319 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak karayolunun sağındaki petrol istasyonuna daldı. İddiaya göre hızlı olan otomobil ilk önce petrol istasyonundaki park halinde olan 5 Otomobile sonra akaryakıt binasına çarparak durabildi. Otomobil'in benzin dolum pompalarına yaklaşık 3 metre kala durabilmesi olası bir faciayı önledi. Kazanın etkisiyle sürücü Ferhat K.(22) ile araçta bulunan Enes G(26) araçta sıkıştı. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Olay yerine çağrılan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de araçtakileri sıkıştıkları yerden uzun çalışmalar sonucu çıkardı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, akaryakıt pompasının çarpmaması faciayı önledi. Kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde otomobilin akaryakıt istasyonunda bulunan park halindeki 5 Otomobile çarparak durabildi .Benzin İstasyon'da çalışanların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

