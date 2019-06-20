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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü araçtan fırladı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü araçtan fırladı: 1 ölü

Kaza yerinden görüntüler

Tahkikat Trafik Kazası Bild Emniyet Kemeri Trol 

-Takla atan araçtan görüntüler
-Olay yeri ekiplerinin sürücünün cesedini incelemesi
-Hayatını kaybeden şahsın yakınlarının feryatları
-Detaylar

( ORDU )- Kazada hayatını kaybeden Ersin Alp’in Perşembe Belediyesi CHP Meclis üyesi olduğu öğrenildi ORDU

- Ordu’da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Alltınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobilden fırlayan sürücü, bir müddet sürüklenirken, araç iste takla atarak yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, seyir halinde iken emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı iddia edildi. Olay yerine gelen Alp’in yakınları çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri, yolun girişinin keserek, ulaşımın alternatif yoldan devam etmesini sağladı. Sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. Öte yandan, Ersin Alp’in Perşembe Belediyesi CHP Meclis üyesi olduğu öğrenildi.
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