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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Bild Direksiyon Trol 

-Yaralıların hastane getirilişinden görüntü
-Acil servis önünden görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayı'nda meydana geldi. Fatih Uras yönetimindeki 21 BC 112 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ve Bedri A. yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bedri A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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