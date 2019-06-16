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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan araç

Polis Jandarma Meclis Üyesi Cenaze Direksiyon 

-Hastane detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 43. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Dopdoğru idaresindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, eşi Feride Dopdoğru olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Feride Dopdoğru'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Eyüp Dopdoğru'nun Bingöl'ün Genç Belediyesinin AK Partili meclis üyesi olduğu öğrenildi.
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