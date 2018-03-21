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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarpıp askıda kaldı...Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarpıp askıda kaldı...Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Kamera 112 Acil Servis 

-kaza anı

( DENİZLİ ) - Taklalar atarak bahçe duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil bir binanın bahçe duvarına çarpıp askıda kaldı. Araç sürücüsü yaralanırken kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mutlu K. idaresindeki 20 RR 373 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yan yatan araç kaldırım üzerinde takla atarak bir binanın bahçe duvarına çarpıp askıda kaldı. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü Mutlu K. olay yerine gelen Buldan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Denizli’de bir hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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