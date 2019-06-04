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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı İzle

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı İzle

kaza yerinden görüntü

Kırköy Bayram Namazı Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-ambulanstan görüntü
-devrilen aydınlatma direğinden görüntü
-çalışmalardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Zeytinburnu Sahil Yolu Bakırköy istikametinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sularında Zeytinburnu Sahil Yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazından çıkan Ç.G., 34 BB 9458 plakalı panelvan araçla seyir halindeyken, viraj alamayınca, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğini devirdi ardından orta refüje çarptı. Kazada sürücü Ç.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışarak yaralanan şahsı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekiplerince Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ekipler, kaza yerinde kumla ve temizlik çalışması yaptı. Aracın kaldırılmasıyla bir süre kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.
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