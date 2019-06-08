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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

- Olay yeri görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Ağrı’da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Korkutan kazada çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta yalnız olan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni Van Caddesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde ilerleyen 04 AF 196 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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