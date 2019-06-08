Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı



- Ağrı’da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Korkutan kazada çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta yalnız olan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni Van Caddesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde ilerleyen 04 AF 196 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

