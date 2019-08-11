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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil, alt geçidin merdivenlerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil, alt geçidin merdivenlerine uçtu

Alt geçide uçan otomobilden farklı planlarda görüntü

Görgü Tanığı Polis Güvenlik Önlemi Uçan Otomobil Direksiyon 

-Yıkılan bariyerlerdeb görüntü
-Yayaların alt geçidin diğer girişini kullanırken ters dönen otomobil ile birlikte görüntü
-Polis ve itfaiye araçlarından görüntü
-Görgü tanığı röp.

( DENİZLİ )- Otomobil önce kaldırıma çıktı ardından bariyerleri yıkıp alt geçide düştü- Otomobilin uçtuğu alt geçitte yaya olmaması olası bir facianın önüne geçti DENİZLİ

- Denizli’de kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşıp bariyerleri yıkarak yayalar için yapılan alt geçide uçtu. Alt geçitten o esnada kimsenin geçmemesi olası bir faciayı engellerken, araç sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Halil İbrahim Özbilge idaresindeki 15 TA 739 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil önce kaldırımı aştı ardından bariyerleri yıkarak yayaların kullandığı alt geçide uçtu. Otomobil düştüğü altk geçidin merdivenlerinde ters dönerek durabildi. Sürücü Özbilgin çevredekilerin yardımı ile araçtan hafif yaralı olarak çıkarılırken ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise her hangi başka bir olumsuzluğu yaşanmaması için araçta güvenlik önlemi aldı. Kaza esnasında alt geçidi yayaların kullanmaması yani boş olması ise olası bir faciayı engelledi. Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kazayı gören ve sürücünün araçtan çıkmasına yardım eden bir görgü tanığı ise yaşananları büyük bir korku ile anlattı.
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