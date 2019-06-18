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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü Video

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü Video

Kazaya karışan otomobil detay

Gard Polis Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza sırasında otomobil çarparak kırdığı ağaçlar
-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni
-Olay yeri genel detay
-Ölen kişinin fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kontrolden çıkan ve döner kavşaktaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogardan Ankara Caddesi istikametine seyir halinde olan Hikmet Özkan (62) idaresindeki 42 DFE 01 plakalı otomobil, döner kavşağa geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü Hikmet Özkan olay yerinde hayatını kaybederken, emniyet kemeri arkasından takılı olduğu belirtilen sürücünün cansız bedeni çarpmanın şiddetiyle kapı camından dışarı çıktı. Sürücünün yanında bulunan arkadaşı Y.K. (49) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün arkadaşı Y.K. sağlık görevlileri tarafından kontrol amaçlı müşahede altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hikmet Özkan’ın cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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