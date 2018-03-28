- Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Haberi

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( KONYA ) KONYA



- Konya’da kontrolden çıkan otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Ö. idaresindeki 42 FPD 17 plakalı otomobil, virajı alırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otomobilde bulunan sürücü Ömer Faruk Ö. ve Berat K. yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-AH-

