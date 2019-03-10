Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

-112 ekipleri ve polisler. Kaza yerinde ölen şoför,

-Karayolunda güvenlik önlemi. Detaylar.

-Ölen Şoför Hüsnü Ergene’ nin Resmi



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur- Fethiye Karayolu'nun 12. kilometresinde Çendik mevkiinde Hüsnü Ergene yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç şoförü Hüsnü Ergene hayatını kaybederken aynı araçta bulunan İbrahim Atabil(23),Volkan Aykut(24), Veli Uygun(26), Hakan Aykut(24) yaralandı. İbrahim Atabil ve Volkan Aykut'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kaza yerine çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Şoför Hüsnü Ergene'nin (20) cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası acil serviste tedavi altına alındı.

