Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp ters döndü : 1 yaralı

-otomobilden detay

-jandarma ekibiden detay

-ağaçtan detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpan otomobil ters döndü. Araçta sıkışan sürücü sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Ovacık Karayolunda meydana geldi. Aydın S. yönetimindeki 06 BKM 344 plakalı Honda marka otomobil, Ovacık istikametinden Karabük’e seyir halinde iken Kamışköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarpıp ters döndü. Aydın S. araçta sıkışırken, sürücünün yardımına o sıra hasta taşıyan ambulanstaki 112 Acil Servis ekipleri yetişti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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