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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

araç görüntüsü,

Bild Trol 

-112 olay yetinde kazazedeler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı. Kaza, İznik - Orhangazi kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Mehmet İrfan idaresindeki 77 AV 413 plakalı araç, otobanda gittiği esnada, bir anlık dalgınlık neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şeftali ağacına vurdu. Çarpmanın şiddeti ile taklalar atan araç yeniden tekerlekleri üzerine düştü. Araç şoförü Mehmet İrfan ile otomobilde bulunan Ahmet Çınar ve 7 yaşındaki oğlu Ömer Çınar, takla atan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıkan kazazedeler, kontrol maksadıyla ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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