Kontrolden çıkan otomobil 3 metre derinliğindeki su kanalına düştü: 1 yaralı Video

--Olay yerinden görüntü

--Su kanalına düşen otomobilden görüntü

--Olay yerindeki ekipler

--Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 3 metre derinliğindeki su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 32 HY 111 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su kanalından çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

