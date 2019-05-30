Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 3 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Direksiyon Trol 

--Çevrede toplanan vatandaşlardan görüntüler
--Araçlardan görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park halinde bulunan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocasinan İlçesi’ne bağlı Zümrüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EJ 236 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 38 HT 235 ve 38 RL 234 plakalı araçlara çarptı. Kazada, 38 EJ 236 plakalı aracın içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı