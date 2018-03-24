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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otobüs eve girdi

Kontrolden çıkan otobüs eve girdi

Eshottan detay

Polis Deprem Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-İtfaiye ekiplerinden detay
-Genel görüntü
-Umut Tengü'den röportaj
-Emin Alyazoğlu'ndan detay
-Evin içerisinden detay

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir ESHOT otobüsü eve çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve otobüste bulunan 2 personel yaralandı. Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1620/12 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ESHOT personellerini taşıyan 45 yaşındaki Müjdat İrgül idaresindeki 35 UK 567 plakalı ESHOT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağıya indiği sırada şoför İrgül direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ESHOT otobüsü 33 yaşındaki Umut Tengü'nün yaşadığı eve çarparak durabildi. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför İrgül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde ise İrgül'ün kolunun kırıldığını tespit edildi. İrgül sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, otobüste yolcu konumunda bulunan 2 ESHOT personelinin de tedavileri ayakta yapıldı. ''Deprem oldu zannettik'' Kazanın ardından büyük bir gürültü ile uyanan Umut Tengü,"Biz gece evde uyurken saat 05:00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı" dedi.
''Daha öncede benim evime çarptılar'' Kazayı ilk gören mahalle sakinlerinden Emin Alyazoğlu ise, "Saat 05.00 sıralarında bir gürültü duydum ve o gürültüye uyandım. Kalktım deprem oldu herhalde dedim, dışarıya çıktığımda bir baktım otobüs yanımdaki komşumun evine çarpmış. Tabi kaza sonucu şoför arkadaş otobüs otobüste sıkışmış, o arada ambulansa ve itfaiyeye haber verdik. Onlar gelinceye kadar bir müdahale etmek istedik ama tam bir şey yapamadık. Benimde geçen gün bir otomobil evime çarptı, perişan oldum. Çoluğum çocuğum ayağa kalktı buna bir çözüm bulunması lazım. '' şeklinde konuştu.
Polisin kazanın ardından başlattığı soruşturma sürüyor.
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