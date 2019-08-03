Kontrolden çıkan odun yüklü tır eve daldı

-tırın devrilen halinden görüntü

-evde bıraktığı hasar

-röportaj

-detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü tır yol kenarında bulunan eve daldı. Odunlar etrafa saçılırken, sürücü yara almadan kazayı atlattı. Kaza Bursa-Ankara kara yolunda Kulaca kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Enver K. idaresindeki 64 AAK 865 plakalı tır, Kulaca kavşağı mevkiine geldiği sırada kontrolden çıktı. Tır ana yolun kenarında bulunan eve dalarak devrildi. Evde yatanlar büyük bir gürültüye uyandı. Dışarıya çıktıklarında odun yüklü tırın eve girdiğini görünce şok oldular. Üzerlerindeki şoku atlatan evdekiler devrilen tırın sürücüsünü kurtardılar. Çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucu evin bahçesinde bulunan araba ve evde maddi hasar meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

