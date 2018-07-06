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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan minibüsün sürüklediği kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan minibüsün sürüklediği kadın hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Jandarma Karakolu Elektrik Trafosu Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşların tepki göstermesi
-Hayatını kaybeden Türkan Erdemir'in yakınlarından görüntüler
-Kaza yapan minibüsten görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren kadının yakınları servis sürücüsünü linç etmeye çalıştı. Kaza, Kirazpınar Mahallesi Yenibağdat Caddesi 2735 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere B.K. yönetimindeki 41 P 1699 plakalı servis minibüsü, iddialara göre sürücüsünün aşırı hızlı olması sebebi ile kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen araç, önce yol kenarında park halinde olan Batuhan Salim B. isimli vatandaşa ait 35 JF 655 plakalı otomobile, daha sonra sokakta bulunan elektrik trafosuna çarptı. Trafoya çarpan minibüs savrularak Türkan Erdemir (40) isimli vatandaşı altına aldı.. Kadını metrelerce sürükleyen servis minibüsü, yaklaşık 40 metre ilerleyerek durabildi. Metrelerce sürüklenen servis minibüsünün altında kalan kadın ağır yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Türkan Erdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Türkan Erdemir’in akrabaları sinir krizi geçirerek, minibüs sürücüsünü linç etmeye çalıştı. Linç girişimi sebebi ile olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, sinirli kalabalığı sakinleştirirken, B.K.’yi gözaltına alarak jandarma karakoluna götürdüler. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen Türkan Erdemir’in cansız bedeni morga kaldırıldı.
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