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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı:1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı:1 ölü, 4 yaralı

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Trol 

-Cenazeden görüntü
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Kaza yapan minibüsten görüntü
-Görgü tanıkları ile röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kum yığını ve çöp tenekelerini çarptığı kazada 1 kişi öldü 4 kişide yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Özkan idaresindeki 20 BU 710 plakalı minibüs kavşağa geldiği sırada Adem A., yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobili fark edince araçla çarpışmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki kum yığınına ardından elektrik diğer ve çöp tenekelerine çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polisi, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve isimleri Cennet Y., Murat Y., Mevlüt K., ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
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