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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

Yan yatan minibüs

Tahkikat Trol 

-yerdeki kan izleri
-detaylar

( YALOVA -HD) YALOVA

- Yalova'da seyir halindeki minibüs kontrolden çıkıp devrildi. Minibüsteki 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Bursa'ya gittiği öğrenilen İlyas Sami Vardoğan idaresindeki 41 BT 873 plakalı minibüs Soğucak Köyü mevkinde kontrolden çıkıp devrildi. Yol kenarındaki yağmur kanalına düşen araç metrelerce sürüklendi. Kazada minibüs sürücüsü İlyas Sami Vardoğan ile Mustafa Agaoğlu (18) ve Ahmet Emre Canfaz (18) yaralandı. 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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