Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kereste yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan kereste yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

kaza devrilen traktör ve yol savrulan keresteler

Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-ekiplerin müdahalesi
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Salih Demir’in kullandığı 48 GT 134 plakalı römorkunda kereste yüklü traktör, Ölüdeniz yolu rampasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktörde bulunan Soner Aktay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ağır yaralanan sürücü Demir ise, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı