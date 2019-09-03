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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı yüksek gelirim direği yıkıldı

Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı yüksek gelirim direği yıkıldı

Yüksek gerilim direğine çarpan kamyonet

Yüksek Gerilim Yangın Tüpü Direksiyon Yangına Müdahale Yüksek Gerilim Direği 

-Devrilen yüksek gerilim direği
-Yanan otlar
-MEDAŞ görevlilerinin çalışma yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Bucakkışla yolunun 3. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 70 EN 373 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek yüksek gerilim direğine çarptı. Kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği devrilirken, çıkan kıvılcımlar nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Kamyonet sürücüsü son anda araçtan inerek, alevlerin araca sıçramaması için yangın tüpüyle tutuşan kuru otlara müdahale etti. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümüden söndürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yıkılan yüksek gerilim direğiyle ilgili MEDAŞ görevlileri çalışma başlattı.
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