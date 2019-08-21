Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı

taka atan araç detay

İlk Müdahale Hastane Direksiyon Trol 

-kaza yeri detay
-ambulans detay
-yaralıdan görüntü
-aracın kaldırılması detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Yalınlı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özkan A.06 FD 3995 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü Özkan A. ve araç içerisinde bulunan Elif E. yaralanırken iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri arabadan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken aracın, yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilmesi ise dikkat çekti. (CDE-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı