Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

- Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

-Kazaya karışan kamyonet

Deve Güreşi Bild Güreş Direksiyon Trol 

--Ekiplerin çalışmaları
--Araçta inceleme yapılması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, Kuşadası - Selçuk karayolu deve güreşi arenasında önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 35 LAR 64 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet, bir bölümü yolun sağındaki bankete düşerek durabildi. Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Kuşadası devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kuşadası-Selçuk karayolu kısa süreli tek şeritten verildi.
(MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı