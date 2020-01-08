Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet su kanalındaki demirleri kırıp asılı kaldı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet su kanalındaki demirleri kırıp asılı kaldı: 2 yaralı

Yaralı kadından detay

İlk Müdahale Kadın Polis Su Kanalı Polis Ekipleri Direksiyon 

-yaralının ambulansa taşınmasından detay
-kaza yerinden detay
-araçta detay
-sürücüden detay
-sürücünün konuşması
-ekip araçlarından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet su kanalında asılı kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Büyükarslan yönetimindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında yer alan su kanalının korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkulukları yıkan kamyonet, su kanalında asılı kaldı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sürücü ile yanında bulunan Nüsrah Kayaalp yaralandı. Sürücü Büykarslan kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarken Kayaalp ise kamyonette sıkıştı. Olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çağrılırken, sıkışan kadın polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı