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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı

Hastane içinden görüntü

Hastane Akalan Kız Çocuğu Trol 

-Olay yerinden detaylar

( BURSA )- Oyun oynayan çocukları ezip kaçtı BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken kazayı yapan sürücü ise kayıplara karıştı. Alınan bilgilere göre kaza; Akhisar Mahallesi 153.sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilmeyen 26 UZ 088 plakalı kamyonet sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 3 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor. Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. (SA-DE-
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