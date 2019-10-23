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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada

Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

( GİRESUN )- Yaşanan kazada kamyonetin markete girme anı kameralara yansıdı GİRESUN

Market Kamera Güvenlik Kamerası Trol 


- Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girdi. Kontrolden çıkan kamyonetin markete girme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde orta refüjü aşan kamyonet markete girdi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken markette yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. (RY-
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