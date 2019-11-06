Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına böyle daldı

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına böyle daldı

Kaza anı güvenlik kamerası

Yağmurlu Televizyon Güvenlik Kamerası Direksiyon Giyim Mağazası 

-Kazanın yaşandığı iş yeri genel detay
-İş yeri sahibi ile röportaj

( KONYA ) - Konya’da yağmur nedeniyle kayan kamyonetin giyim mağazasına girme anı güvenlik kamerasına yansıdı KONYA

- Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giyim mağazasının camından içeriye girdi. Olay, 30 Ekim Cuma günü merkez Karatay İlçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi’den Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan 42 DBF 69 plakalı minibüsün sürücüsü, cadde üzerindeki kasiste yavaşlayan araçları fark etmesi üzerine ani fren yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü cadde üzerindeki Necip Coşkun’a ait giyim dükkanına girdi. Kaza sırasında dükkandaki müşteriler ile sürücü ve minibüsteki çocuk yara almadan kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin ani fren sonrası önce kaldırıma ardından ise iş yerinin camına çarparak camdan içeri girdiği görülüyor. İş yeri sahibi Coşkun, kazanın, yağan yağmur nedeniyle olduğunu ifade ederek, "Olay günü hava yağmurluydu. Minibüsle geliyor ağabeyimiz. Şurada kasis var burada bir aracın yavaşladığını görünce fren yapmış fren yapınca minibüsün arkası kayıyor arkası kayınca otomatik kaldırma çıkıyor. Kaldırma çıkınca paniklemiş olduğu gibi geldi dükkana girdi. Biz üç personeliz o sırada üçümüzde müşteriye bakıyorduk. İçeride cama yakın bir müşteri ve onun çocuğu vardı arabanın geldiğini görünce önce içeri kaçıyor ardından araba içeri girince çocuk tekrar dışarı kaçıyor. Biz bu tür kazaları televizyonda görürdük gülerdik başımıza geldi şaşırdık. Allah’tan yaralanan olmadı" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı