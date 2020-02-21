Kontrolden çıkan kamyonet binanın bahçesine daldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet sokaktaki bir binanın bahçesine daldı. Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Bahadır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y, idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sokak içerisindeki bir binanın demirlerine ardından da başka bir binanın garaj kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine olay yeri polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.



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