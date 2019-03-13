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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı, kazadan dakikalarla kurtulan kadın o anları anlattı Haberi

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı, kazadan dakikalarla kurtulan kadın o anları anlattı Haberi

Kaza yapan araç

Trol 

-kazada ölümden kurtulan kadının olayı anlatması
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, bir evin önündeki ağaca çarptı. Birkaç dakika önce evin önünden dışarıyı izleyen Ayşegül Soydemir adlı kadın ise ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait 16 MT 75 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak hızla yol kenarındaki bir evin önündeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü M.B. (45) ve yanında bulunan H.D. (25) kazada yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne alınan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza beraberinde bir kurtuluş hikayesini de getirdi. Aracın kaza yaptığı noktada bulunan evde ikamet eden Ayşegül Soydemir adlı kadın kazanın şahidi oldu. Kadın, kazadan birkaç dakika önce ağacın önünde durarak çevreyi izlediğini, kendisi içeri girdikten çok kısa bir süre sonra ise aracın hızla gelerek ağaca çarptığını dile getirdi. Soydemir, “Araç çok hızlıydı. Adeta ölümü sıyırdım” dedi.
Kazadan sonra E-130 kara yolunda trafik bir müddet tek şeritten verildi.

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