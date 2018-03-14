Kontrolden çıkan kamyon tarlaya uçtu: 3 yaralı

--Aracın uçtuğu tepeden görüntü

--Tarlaya dökülen saclardan görüntü

--Yaralıları bhastaneyue sevk eden ambulanstan görüntü

--Olay erinden detay



( KOCAELİ - HD)- Kullanılamaz hale gelen kamyon içerisinde bulunan 1 ağır, 3 kişi yaralandı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon içerisinde bulunan 1 ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 06 BAB 448 plakalı demir sac yüklü kamyon yokuş aşağı inerken henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Hızla yokuş aşağı ilerleyen kamyon kontrolsüzce 100 metre ilerledikten sonra bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, yolun kenarında bulunan yaklaşık 15 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Tarlaya uçan kamyon kullanılamaz hale gelirken kamyon içerisinde bulunan Uğur A., Rıdvan G. ve Samet B. Araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan demir saclar ise tarlaya saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile yaralılar kısa sürede çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Uğur A., Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Rıdvan G. ve Samet B. ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Uğur A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Rıdvan G. ve Samet B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza sebebiyle bir kısmı trafiğe kapatılan yol, Belediye ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrardan trafiğe açıldı. (MK

