Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı

KAZA YAPAN KAMYON

İlk Müdahale Jandarma Ormana Ormanlı Sağlık Ekipleri 

-EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-SIKIŞAN VATANDAŞIN ÇIKARILMASI
-KAMYONUN ZİNCİRLE AĞACA BAĞLANMASI
-DETAYLAR

( BOLU )- Ormana uçan kamyonu sabit tutmak için ağaca zincirlediler BOLU

- Bolu’da kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Hareket etmemesi için zincirle ağaca bağlanan kamyonda sıkışan yolcuyu itfaiye ve UMKE ekipleri kurtardı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Tabiat Parkı’ndan Karacasu beldesi istikametine seyir halinde olan Recep Acar idaresindeki 14 EU 426 plakalı odun yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonda bulunan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.Kamyonu ağaca zincirledilerHurdaya dönen kamyonda sıkışan yolcu Abdullah Akgül’ü kurtarmak için itfaiye ve UMKE ve jandarma ekipleri seferber oldu. Kamyonu hareket etmemesi için ağaca zincirle bağlayan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda Akgül, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı