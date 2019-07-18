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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyon eve daldı

Kontrolden çıkan kamyon eve daldı

Kamyonun çekici ile çekilmesi

Acil Servis İlk Müdahale A Haber Cankurtaran 112 Acil Servis 

-Ailenin döküntüleri temizleme çalışmaları
-Ev sakinlerinden Siyami Yücel ile röportaj
-Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da sürücüsü alkollü olduğu öğrenilen buğday yüklü kamyon, yoldan çıkarak evin mutfağına daldı. Gece meydana gelen kazada, ailenin uyuyor olması olası bir faciayı önledi. Kaza 03.00 civarlarında Akbaba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen 67 ZD 640 plakalı kamyon sürücüsü Erol Düzlü, Tekke Mahallesine geldiği sırada kamyonun kontrolünü kaybederek Rafettin Yücel'e ait 2 katlı evin mutfağına girdi. Panik içinde yataklarından fırlayan 5 kişilik aile, evlerine giren kamyonu görünce şoka uğradı. Kamyonda bulunan Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) evdekiler tarafından kamyondan çıkartılırken, bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan araç sürüsü Erol Düzlü’nün 200 promil alkollü olduğu öğrenildi. Evde yaşayan Siyami Yücel “Gece 2,5 civarı uyuyordum ve bir gürültü ile uyandım. Kamyondaki 3 kişi cankurtaran yok mu diye bağırıyordu. 2 tanesini çıkarttım, şoförü çıkartamadım. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik, cankurtarana haber verdik. Ambulans falan geldi. Aracı keserek kurtardılar” dedi.

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