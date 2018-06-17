Kontrolden çıkan hafifi ticari araç yan yattı: 1’i çocuk 5 yaralı

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( KOCAELİ ) - KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Köyü Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol D. idaresindeki 34 EH 7634 plakalı hafif ticari araç, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MK-GY

