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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan cip ağaçlara çarparak durabildi

Kontrolden çıkan cip ağaçlara çarparak durabildi

Kaza yapan aracın görüntüsü, detaylar

( YALOVA ) - YALOVA

Polis Tahkikat Bild Polis Ekipleri Trol 


- Yalova'da kontrolden çıkan bir cip Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeki ağaçlara çarparak durabildi. Yalova’dan Bursa istikametine giden Volkan Ö. (42) idaresindeki 35-YC-883 Plakalı cip Atatürk Bulvarı'nda bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak savrulmaya başladı.
Araç hızla Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün tel çitlerine çarptı. Çitleri parçalayan araç ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile başını aracın ön tarafına çarpan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ağaçlara çarpan araçta ise ağır hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı bulvarda trafik ise bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (SÇ-İHS
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