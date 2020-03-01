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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araçlar böyle çarpıştı

Kontrolden çıkan araçlar böyle çarpıştı

Kazanın güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Trol 

-Kaza sonra olay yeri görüntüsü
-Kaza yapan araçların fotoğrafları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zeki S. idaresindeki 23 HL 057 plakalı otomobil ile Huzeyfe U. yönetimindeki 23 LR 475 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla ilçe devlet hastanesine, 2'si ise Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Öteyandan kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde arkadan gelen aracın, diğer otomobile çarparak savrulması yer aldı.
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