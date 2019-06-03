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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan aracıyla istinat duvarına çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan aracıyla istinat duvarına çarptı: 1 ölü

- Olay yerinden ve araçtan detay

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası İstinat Duvarı Sağlık Ekipleri 

-- Hastaneden ve morgdan detay

( ZONGULDAK )-Kaza sonrası vatandaşların kalp masajı da hayata döndürmeye yetmedi ZONGULDAK

- Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 30'unci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat: 18.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 30'uncu kilometresindeki Eceler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Zonguldak istikametine seyir halinde olan Gürsel Obay (51) yönetimindeki 67 AH 309 plakalı otomobil, Obay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Gürsel Obay'ın yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan ve ağır yaralanan Obay'a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kalbi duran sürücüye kalp masajı yapan vatandaşlar hayata döndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kalbi duran Gürsel Obay’ı hayata döndürmek için kalp masajına devam etti. Sürücü Gürsel Obay, ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Obay’ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (BD-OA-
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