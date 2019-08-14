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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildi

Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildi

YAŞANAN KAZALAR DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Kural İhlali Karya Bild Kamera Trol 


- Sakarya’da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde kazaların kural ihlalinden olduğu görülüyor. Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
Gerçekleşen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
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